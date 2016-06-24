Мадрид хочет утвердить свои права на Гибралтар после Brexit: глава МИД уже видит испанский флаг на вершине одной из скал

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

Об этом заявил министр иностранных дел Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо. По его словам, голосование полностью изменило прогноз на будущее полуострова.

«Это полностью меняет ситуацию, и это открывает возможности, которых у Гибралтара не было долгое время. Я верю в возможность соуправления, и я уже предвижу испанский флаг на скале», - сказал он.

Как сообщает Lenta.ru, Гибралтар - заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией. Государства не могут договориться о его принадлежности более 300 лет, при этом прения периодически обостряются. Из-за посещения Гибралтара британским принцем Эдуардом и его супругой в 2012 году испанская королева отказалась от визита в Лондон на торжества, посвященные 60-летию восшествия Елизаветы II на британский престол.

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В мае этого года между Мадридом и Лондоном вспыхнул очередной конфликт из-за Гибралтара. Власти Испании запретили самолету британских ВВС с главой МИД страны Филипом Хаммондом на борту, направлявшемуся в Гибралтар, пролетать через свое воздушное пространство.

Референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В свою очередь глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что страна видит свое будущее в составе Европейского союза.

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Председатель националистической партии Северной Ирландии «Шинн Фейн» Деклан Керни также заявил, что результат референдума по Brexit может стать поводом для проведения референдума об отделении от Соединенного Королевства и воссоединении с Ирландией.