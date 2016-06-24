В Шотландии выступили за проведение второго референдума по Brexit, в Северной Ирландии требуют остаться в ЕС

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

Он также призвал премьер-министра Дэвида Кэмерона немедленно уйти в отставку.

За то, чтобы остаться в ЕС высказалась Северная Ирландия. Против выхода из ЕС проголосовали 55,7%, за – 44,3%. В связи с этим крупнейшая националистическая партия Северной Ирландии "Шинн Фейн" заявила, что это является основанием для проведения референдума о воссоединении с Ирландией. По мнению председателя партии Деклана Кирни, результаты референдума лишают британское правительство права представлять интересы Северной Ирландии в условиях, когда ее жители высказались за членство в ЕС.