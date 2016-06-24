В Шотландии выступили за проведение второго референдума по Brexit, в Северной Ирландии требуют остаться в ЕС
10:33, 24 июня 2016Мир
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Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд заявил, что страна может инициировать второй референдум по вопросу выхода Британии из Евросоюза.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
Он также призвал премьер-министра Дэвида Кэмерона немедленно уйти в отставку.
За то, чтобы остаться в ЕС высказалась Северная Ирландия. Против выхода из ЕС проголосовали 55,7%, за – 44,3%. В связи с этим крупнейшая националистическая партия Северной Ирландии "Шинн Фейн" заявила, что это является основанием для проведения референдума о воссоединении с Ирландией. По мнению председателя партии Деклана Кирни, результаты референдума лишают британское правительство права представлять интересы Северной Ирландии в условиях, когда ее жители высказались за членство в ЕС.
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Референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В свою очередь граждане Северной Ирландии и Шотландии высказались за сохранение Британии в ЕС.
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