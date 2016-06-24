Демократы разблокировали Конгресс США после суток протеста - BBC
06:19, 24 июня 2016Мир
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Представители Демократической партии США закончили сидячий протест после того, как почти на 24 часа заблокировали помещение Конгресса в Вашингтоне.
REUTERS
Таким образом они добивались введения более строгого контроля над огнестрельным оружием в стране, передает BBC Украина.
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Законодатели провели ночь, перекрыв доступ к трибуне своим оппонентам. Они,рассказывали истории о том, как насилие с применением оружия повлияло на их избирателей, а также публиковали заметки в социальные медиа.
Протест состоялся на фоне недавней стрельбы в Орландо - самой массовой в Соединенных Штатах за последние годы.
Республиканцы, которые контролируют Конгресс, назвали протест "рекламным трюком" и попыткой попасть в заголовки СМИ.
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