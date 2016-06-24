Демократы разблокировали Конгресс США после суток протеста - BBC

Таким образом они добивались введения более строгого контроля над огнестрельным оружием в стране, передает BBC Украина.

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Законодатели провели ночь, перекрыв доступ к трибуне своим оппонентам. Они,рассказывали истории о том, как насилие с применением оружия повлияло на их избирателей, а также публиковали заметки в социальные медиа.

Протест состоялся на фоне недавней стрельбы в Орландо - самой массовой в Соединенных Штатах за последние годы.

Республиканцы, которые контролируют Конгресс, назвали протест "рекламным трюком" и попыткой попасть в заголовки СМИ.