В Германии масонской ложе возвращают отобранные нацистами книги

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Многие из книг были изданы в XVIII веке.

В этой ложе была одна из крупнейших масонских библиотек в Германии до тех пор, пока нацисты не запретили эту организацию. Ложа вновь открылась в 1991 году.

Читайте такжеШведский министр покинул пост из-за того, что сравнил Израиль с нацистами

Глава потсдамской ложи "Teutonia zur Weisheit" Маттиас Бон сказал, что эти книги рассказывают историю масонов.

Владельцам вернут около 400 книг, журналов и других публикаций, украденных нацистами в 30-е годы.

Херманн Парциегер, глава фонда, управляющего берлинскими музеями и государственной библиотекой, заявил, что его организация намерена и дальше искать книги и произведения искусства, украденные нацистами, и возвращать их законным владельцам.