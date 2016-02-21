Умер последний узник концлагеря Треблинка - BBC
В Израиле в возрасте 93 лет умер Самуэль Вилленберг - последний из участников восстания в нацистском лагере смерти Треблинка.
Он родился в 1924 году в Польше. Нацисты отправили его в Треблинку в октябре 1942 года вместе с другими польскими евреями из гетто города Опатув, сообщает BBC Украина.
Там узникам сказали, что это транзитный пункт и им нужно раздеться и принять душ перед тем, как продолжить путь. Душевые оказались газовыми камерами.
Однако поскольку Самуэль Вилленберг был каменщиком, ему поручили работу, благодаря чему он избежал смерти.
В 1943 году заключенные организовали восстание. Из лагеря сбежали около 200 человек. До конца войны дожили только 63 узника, в том числе и Самуэль Вилленберг.
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Комендант лагеря Франц Штангль был приговорен к пожизненному заключению в октябре 1970 года. Он умер в тюрьме в июне 1971 года.
В газовых камерах Треблинки погибли около 870 тысяч человек. Больше жертв было только в Освенциме.