Грузинский эксперт: а вдруг Россия ослабнет – тогда мы отомстим

Вторжение России в Грузию готовилось достаточно долго, заявил в интервью УНИАН руководитель грузинского Центра стратегических исследований Александр РОНДЕЛИ.

«Вторжение России в Грузию готовилось достаточно долго – нас предупреждали об этом, но мы не поверили», - сказал А.РОНДЕЛИ.

По его словам, об этом сообщали «наши коллеги из России и некоторые аналитики».

«Масштаб операции показывает, что держать такую мощную группировку войск в такой боевой готовности никто просто так не будет. Русские придумывали предлог для вторжения. Очевидно, что КОКОЙТЫ (Эдуард КОКОЙТЫ - президент непризнанного государства Республика Южная Осетия – УНИАН) специально провоцировал Грузию, и в результате осетин на всю жизнь сделал врагами Грузии» - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что сейчас трудно прогнозировать, как будут развиваться события на Северном Кавказе. «Никто не знает, а вдруг Россия ослабнет – тогда мы отомстим за эти действия. Другого выхода у нас нет», - заверил он.

А.РОНДЕЛИ напомнил, что русские использовали осетин против грузин еще в начале прошлого столетия. «При этом они называют этот период геноцидом осетин, однако тогда в Цхинвальском регионе находились только грузинские села, а осетины жили северней. Тогда отношения очень испортились…», - сказал он.