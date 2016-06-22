В Тулузе застрелили россиянина
17:08, 22 июня 2016Мир
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Мужчина чеченского происхождения скончался в больнице французского города Тулузы от огнестрельного ранения в брюшную полость.
REUTERS
Погибшему было 28 лет, передает РБК со ссылкой на издание La Depeche.
Инцидент произошел вечером 21 июня в районе Бельфонтэн. По данным полиции, по группе из шести мужчин был открыт огонь человеком, проезжавшим мимо них на скутере.
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В результате нападения огнестрельные ранения получил еще один мужчина 28 лет. Его жизнь находится вне опасности, сообщает местное издание Côté Toulouse.
Нападавший скрылся с места преступления. Имена пострадавших и возможные мотивы нападения не раскрываются. Следствие ведет местная полиция.
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