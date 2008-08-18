Саркози пригрозил Москве ухудшением отношений с ЕС

Президент Франции Николя Саркози, выступивший в качестве посредника в урегулировании конфликта в Южной Осетии, предупредил Россию о «серьезных последствиях» для отношений с Евросоюзом, которые наступят в том случае, если Москва не будет выполнять условия достигнутого соглашения.

Как заявил Саркози, чьи слова цитирует газета Le Figaro, он на правах президента страны, председательствующей в ЕС, созовет внеочередной саммит Евросоюза, если Москва в кратчайшие сроки полностью не выведет свои войска из Грузии, что предусмотрено подписанным соглашением.

«Вывод войск должен быть осуществлен без каких-либо промедлений. По-моему, это пункт, который не подлежит обсуждению», - заявляет французский президент.

Газета.ру