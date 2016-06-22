Сеул созывает совещание из-за ракетных пусков в КНДР: будут обсуждать меры реагирования

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

"Северная Корея произвела сегодня пуски двух ракет класса "Мусудан", всего это уже шесть таких пусков. В связи с непрекращающимися пусками ракет Северной Кореи, сегодня в первой половине дня в секретариате по вопросам государственной безопасности планируется провести совещание постоянного комитета СНБ", — приводит агентство слова представителя президентской администрации Чон Ён Гука с брифинга для журналистов.

Читайте такжеВ КНДР заявили, что держат "под прицелом" военные базы США

По данным агентства, в постоянный комитет СНБ, в частности, входят секретари президента Пак Кын Хе, министры иностранных дел, обороны и по делам национального объединения.

Они намерены обсудить реакцию на действия КНДР, нарушающие резолюции СБ ООН.

Как сообщал УНИАН, КНДР произвела два запуска ракет средней дальности.