Сеул созывает совещание из-за ракетных пусков в КНДР: будут обсуждать меры реагирования

08:17, 22 июня 2016
Мир
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Президентская администрация Южной Кореи созывает в среду совещание в Совете национальной безопасности, чтобы обсудить меры реагирования на очередные испытания в КНДР баллистических ракет.

REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

"Северная Корея произвела сегодня пуски двух ракет класса "Мусудан", всего это уже шесть таких пусков. В связи с непрекращающимися пусками ракет Северной Кореи, сегодня в первой половине дня в секретариате по вопросам государственной безопасности планируется провести совещание постоянного комитета СНБ", — приводит агентство слова представителя президентской администрации Чон Ён Гука с брифинга для журналистов.

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По данным агентства, в постоянный комитет СНБ, в частности, входят секретари президента Пак Кын Хе, министры иностранных дел, обороны и по делам национального объединения.

Они намерены обсудить реакцию на действия КНДР, нарушающие резолюции СБ ООН.

Как сообщал УНИАН, КНДР произвела два запуска ракет средней дальности.

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