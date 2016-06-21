Литва вернула обязательный призыв в армию для защиты от российской агрессии

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт литовского президента.

«Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, который будет обеспечивать постоянный призыв к обязательной военной службе. Он также предусматривает создание смешанной военной модели», - говорится в сообщении.

Данный законопроект президент согласовал с Государственным советом обороны (ВМТ).

Президент решил, что на обязательную военную службу каждый год должны быть призваны от 3,5 до 4 тыс. человек, отмечает пресс-служба главы государства.

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В марте власти Литвы утвердили ежегодный призыв в армию.

Литва отказалась от призыва на военную службу в 2008 году и перешла к профессиональной армии. Однако в марте 2015 года обязательный призыв в армию временно вернули, сроком на 5 лет из-за геополитической ситуации и угрозами нацбезопасности, корторые сложились после российской агрессии в Украине.