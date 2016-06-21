День летнего солнцестояния: возле Стоунхенджа встретили самый длинный день в году (фото)

Возле знаменитого каменного комплекса собралось множество людей - как англичане, так и гости из других стран. Люди поют, танцуют, некоторые пришли на празднество в тематических костюмах.

Летнее солнцестояние приходится на самый длинный день и самую короткую ночь в году, когда высота подъема солнца на небосклоне является самой высокой. Поскольку летнее солнцестояние длится только краткий момент времени, то для дня, когда происходит летнее солнцестояние, используют другие названия, например: "середина лета", "самый длинный день" или "первый день лета".

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Праздник летнего солнцестояния широко празднуется разными народами, в частности, у славян он известен как Иван Купала. В прочем, теперь этот праздник приходится на 7 июля, в связи с чем потерял календарную привязку к солнцестоянию.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в Британии прошло еще одно традиционное празднование - лошадиная ярмарка.