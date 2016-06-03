В Британии проходит ежегодная лошадиная ярмарка (фоторепортаж)

Ярмарка проводится ежегодно в начале июня на берегах реки Иден. В это время около 10-15 тысяч английских и валлийских цыган, а также так называемых шотландских и ирландских "путешественников" собираются для покупки-продажи лошадей, встреч с друзьями и родственниками и прославления своей культуры. Эти различные этнические группы разделяют подобный образ жизни и культуры, и многие цыгане и путешественники считают Appleby Horse Fair одной из наиболее важных дат в календаре.

Читайте такжеМагия огней: в Сиднее стартовал ежегодный Фестиваль света (фоторепортаж)

Кроме того, в течение недели ярмарку обычно посещают около 25-30 тысяч людей, не принадлежащих к этим этническим группам.

Как сообщал УНИАН, в конце мая в Великобритании прошла традиционная выставка цветов в Челси.