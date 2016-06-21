Япония намерена перехватить баллистическую ракету КНДР в случае запуска
Силы самообороны Японии получили приказ осуществить перехват баллистической ракеты КНДР в случае необходимости.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
По его сведениям, соответствующее распоряжение японские военнослужащие получили от министра обороны Гэна Накатани, в связи с "имеющимися признаками подготовки к запуску".
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Как известно, в минувший понедельник Государственный комитет обороны (ГКО) КНДР распространил заявление о том, что Пхеньян готов нанести удар по американским базам в регионе в случае провокаций. Отмечается, что документ был опубликован в связи с заходом американской атомной подводной лодки "Миссисипи" в южнокорейский порт Пусан, а также проведенными на базе ВВС США на Гуаме учениями с участием стратегических бомбардировщиков В-52.