Япония намерена перехватить баллистическую ракету КНДР в случае запуска

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

По его сведениям, соответствующее распоряжение японские военнослужащие получили от министра обороны Гэна Накатани, в связи с "имеющимися признаками подготовки к запуску".

Читайте такжеВ КНДР заявили, что держат "под прицелом" военные базы США

Как известно, в минувший понедельник Государственный комитет обороны (ГКО) КНДР распространил заявление о том, что Пхеньян готов нанести удар по американским базам в регионе в случае провокаций. Отмечается, что документ был опубликован в связи с заходом американской атомной подводной лодки "Миссисипи" в южнокорейский порт Пусан, а также проведенными на базе ВВС США на Гуаме учениями с участием стратегических бомбардировщиков В-52.