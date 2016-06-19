В Казахстане приземлился экипаж МКС (фоторепортаж)

Экипаж Международной космической станции МКС-46/47 приземлился 18 июня на юго-востоке Казахстана, сообщает Новое время.

"В команду международной группы из тех, что прибыли сегодня на Землю, входили астронавт NASA Тимоти Копра, астронавт ЕSА Тимоти Пик и космонавт Роскосмоса Юрий Маленченко", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что работу на орбите продолжила команда из троих астронавтов в составе Алексея Овчинина (Россия), Олега Скрипочки (Россия) и Джеффри Уильямса (США).

Приземление 18 июня прошло успешно.

Тимоти Пик на протяжении миссии делал фото, как выглядят разные участки нашей планеты с космической высоты и публиковал в своем Facebook.