Британский астронавт с борта МКС сделал снимок Сахары

На своей странице в "Твиттере" он подписал фотографию так: "ночная Сахара. Можно заметить, насколько тонкая атмосфера Земли на этом фото".

Читайте такжеБританский астронавт с борта МКС сделал снимок Луны вместо Антарктики

Как сообщал УНИАН, военный летчик в отставке майор Тим Пик прибыл на МКС в составе международного экипажа 15 декабря 2015 года. Он стал первым гражданином Великобритании, который отправился в космос под эгидой Европейского космического агентства. Вместе с ним на станцию были доставлены российский космонавт Юрий Маленченко и американский астронавт Тимоти Копра.