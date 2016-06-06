Британский астронавт с борта МКС сделал снимок Сахары
11:55, 06 июня 2016Наука и IT
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Астронавт Европейского космического агентства Тим Пик, который находится на борту Международной космической станции (МКС) сделал снимок пустыни Сахара.
Пик прибыл на МКС в составе международного экипажа 15 декабря 2015 года / witter.com/astro_timpeake
На своей странице в "Твиттере" он подписал фотографию так: "ночная Сахара. Можно заметить, насколько тонкая атмосфера Земли на этом фото".
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Как сообщал УНИАН, военный летчик в отставке майор Тим Пик прибыл на МКС в составе международного экипажа 15 декабря 2015 года. Он стал первым гражданином Великобритании, который отправился в космос под эгидой Европейского космического агентства. Вместе с ним на станцию были доставлены российский космонавт Юрий Маленченко и американский астронавт Тимоти Копра.
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