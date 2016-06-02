В Ирландии пятилетний мальчик обнаружил наркотики в Kinder Surprise

Странную находку сделал ребенок, проживающий в городе Лимавади графства Лондондерри, пишет The Telegraph.

Во время игры с восьмилетним братом он взял в руки «Киндер-сюрприз», достал из яйца пластиковый контейнер и, раскрыв его, обнаружил внутри белый порошок в пакете.

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Озадаченный ребенок отдал найденный "сюрприз" своему отцу, а тот обратился в полицию.

Правоохранительные органы Великобритании уже начали расследование по данному делу.

По предварительным данным, шоколадное яйцо было начиненное метамфетамином.