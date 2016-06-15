Пекин: Встреча Обамы с Далай-ламой может быть расценена как "сигнал сепаратистам"

Представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан в официальной жалобе заявил, что "встреча может быть неверно истолкована - как сигнал сепаратистам", передает Русская служба Би-би-си.

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Личная встреча главы США с духовным лидером Тибета в изгнании состоится в Белом доме. В стремлении сохранить дипломатические отношения с Пекином Вашингтон не допустил журналистов на эту встречу, она пройдет в закрытом режиме.

Далай-лама - титул главы тибетского правительства в изгнании и духовного лидера тибетцев. Он бежал из Тибета в 1959 году после неудачного восстания против китайского правления.

Китай отказывается признавать независимость Тибета и хочет закрепить за собой право назначения следующего Далай-ламы.