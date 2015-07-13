В китайской тюрьме скончался известный тибетский монах

Об этом сегодня, 13 июля, сообщает Reuters со ссылкой на родственников и правозащитников.

Тендзин Делек с 2002 года отбывал 20-летний срок по обвинению в терроризме и сепаратизме.

Читайте такжеКитай призвал Далай-ламу "отказаться от иллюзий"Обстоятельства смерти монаха неизвестны, сообщила агентству сестра умершего Геше Ниям. Официальные лица тюрьмы не комментируют смерть заключенного.

Китайская власть была установлена в Тибете после вторжения войск в 1949 году. В 1959 году духовный лидер тибетцев Далай-лама покинул Тибет.

Китай обвиняет Далай-ламу в планах насильственного установления независимости Тибета, Далай-лама заявляет, что его целью является реальная автономия Тибета и он отвергает насильственные методы.