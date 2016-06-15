Обама и Олланд обсудили убийства в Орландо и в пригороде Парижа

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Обама поблагодарил президента Олланда за посещение посольства США в Париже и выражение сочуствия и поддержки. Президент Обама также выразил соболезнования от имени американского народа в связи со вчерашним убийством офицера французской полиции и его жены во Франции», — говорится в сообщении.

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«Оба лидера подтвердили свою приверженность к ослаблению и уничтожению ИГИЛ и выступили против широкого распространения такого бедствия как терроризм», — отметили в Белом Доме.

Как отмечается на сайте президента Франции, Олланд и Обама согласились «укрепить сотрудничество между французскими и американскими спецслужбами по угрозе, которая постоянно меняется», передает РБК.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня в гей-клубе Pulse в Орландо Омар Матин, открыл стрельбу по посетителям. Число жертв теракта составило 49 человек. Нападавший был также убит. Инцидент стал крупнейшим по числу жертв в подобных преступлениях в истории США.

Вечером 13 июня в пригороде Парижа офицер полиции возвращался с работы, одетый в гражданское, когда на него напал мужчина с ножом. Затем преступник взял в заложники семью полицейского в их собственном доме и убил жену офицера. Трехлетнего сына полиция нашла живым в доме после штурма.