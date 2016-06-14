Полиция ликвидировала захватчика заложников в пригороде Парижа, убившего двух человек

Нападавший убит, перед этим он убил двоих жителей дома - полицейского и его жену, передает Русская служба Би-Би-Си.

По предварительным данным, неизвестный напал на офицера полиции около его дома и нанес ему около девяти ударов ножом, в результате чего полицейский скончался. Затем нападавший заперся в доме погибшего, захватив в заложники жену полицейского и малолетнего ребенка.

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Сообщалось, что полиция вела переговоры с мужчиной, однако все попытки диалога с захватчиком терпели неудачу. Как сообщают французские СМИ, спецназ начал штурм после того, как захватчик написал в "Твиттере", что убил одного из заложников.

"Мы не знаем ни личности, ни истинных мотивов этого человека", - заявил пресс-секретарь министра внутренних дел Франции, добавив, что спецназу удалось спасти трехлетнего сына убитого офицера полиции.

Как сообщают французские СМИ, нападавший мог быть соседом полицейского.

Ранее УНИАН сообщал, что в пригороде Парижа неизвестный зарезал полицейского возле его дома и взял в заложники семью погибшего. Преступник напал на полицейского, когда он возвращался домой около 9 вечера по местному времени.