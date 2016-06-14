Теракт в гей-клубе Орландо: у посольства США в Москве задержали двух человек за плакат "Любовь побеждает" (фото)

Об этом сообщает "Медиазона".

"Нас задержали, когда мы пытались положить плакат к цветам. Когда полицейский подошел, я сказал, что и в одиночном пикете имею право стоять, но нас посадили в машину и ничего не объяснили", - рассказал задержанный Ислам Абдуллабеков.

Как сообщал УНИАН, стало известно, что Омар Матин, застреливший 49 человек в гей-клубе Pulse в городе Орландо в штате Флорида, был завсегдатаем этого заведения.