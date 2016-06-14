До нападения на гей-клуб в Орландо Омар Матин часто напивался там

По словам как минимум четырех свидетелей, они неоднократно видели Матина напивающимся в клубе. По их словам, иногда он перебирал с алкоголем настолько, что начинал бушевать, передает Русская служба Би-би-си.

Еще один свидетель заявил, что Матин около года назад предлагал ему встретиться через мобильное приложение для гей-знакомств, но встреча в итоге не состоялась.

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До этого в прессе была популярна версия, согласно которой Матин напал на посетителей гей-клуба из-за их сексуальной ориентации.

Полиция также уточнила содержание заявления, сделанного Матином диспетчеру службы спасения 911 уже после начала стрельбы.

Ранее сообщалось, что он заявил, что действует от имени экстремистской группировки "Исламское государство".

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Однако, по последним данным, он выразил поддержку также братьям Джохару и Тамерлану Царнаевым, устроившим взрывы в Бостоне в 2013 году, и одному из американских смертников, работавших на "Аль-Каиду".

Как сообщалось ранее, в 2013 году Матин попал на допрос, сказав сослуживцам, что состоит в ливанском движении "Хезболла".

В связи с этим следователи считают, что радикализации Матина способствовала исламистская пропаганда в интернете, но прямой связи с экстремистами у него не было.

12 июня Матин пришел в клуб Pulse с пистолетом и многозарядной винтовкой и открыл огонь по посетителям. Матин убил 49 человек и ранить еще 53, после чего его самого застрелил полицейский спецназ.