Министры обороны стран НАТО согласуют размещение батальонов в Польше и странах Балтии

Об этом в понедельник, 13 июня, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции перед двухдневной встречей министров, которая пройдет 14-15 июня, передает Deutsche Welle.

"В течение следующих двух дней мы примем ряд важных решений для укрепления нашей коллективной обороны и улучшения сотрудничества с партнерами", - приводит его слова сайт Альянса. Эти решения подготовят почву для саммита НАТО, который пройдет 8-9 июля в Варшаве, добавил Столтенберг.

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"Мы согласуем размещения на ротационной основе четырех мощных многонациональных батальонов в странах Балтии и Польши", - отметил генсек. Он подчеркнул, что дислокация упомянутых военных соединений - часть масштабного пересмотра оборонной политики и политики сдерживания НАТО.

Еще одной важной темой станет углубление сотрудничества между НАТО и Европейским Союзом. Кроме того, руководители оборонных ведомств государств-членов НАТО изучат возможность расширения помощи Украине и Грузии. "В среду мы встретимся с министром обороны Украины в рамках Комиссии НАТО-Украина. Нас беспокоит ситуация с безопасностью, в том числе и нарушения режима прекращения огня на Востоке Украины, которые и дальше продолжаются", - добавил Столтенберг.

Ранее УНИАН сообщал, что Германия готова стать государством-лидером в формировании одного из батальонов НАТО, которые будут размещены на восточных границах альянса для усиления его присутствия.

Напомним, Организация Североатлантического договора планирует разместить в Польше и странах Балтии четыре батальона численностью 4 тыс. лиц.