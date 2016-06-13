Более 20 человек погибли из-за авиаударов в сирийском Идлибе – правозащитники

Об этом сообщила в воскресенье базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека». По ее данным, среди погибших есть пятеро детей, передает Радио Свобода.

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Кто осуществил авиаудары доподлинно неизвестно, но наблюдатели ранее сообщали о проведении ударов в провинции Идлиб со стороны правительственных сил и ее союзника – России.

В сообщении «Обсерватории» также говорится о том, что неустановленные военные самолеты совершили удары в районе Маарет аль-Нуман, на юг от столицы провинции Идлиб. Сообщается, что погибли по меньшей мере шестеро гражданских, в том числе женщина и четверо ее детей.