Пентагон сообщил об авиаударе армии США по союзникам в Сирии - СМИ

ВВС США нанесли авиаудар по союзной группировке в Сирии, которая борется с террористами "Исламского государства".

Об этом сообщает Slon.ru со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

"Инциденты произошли 27 и 28 мая около населенного пункта Аль-Маара, расположенного на севере Сирии, под удары попала оппозиционная бригада Mutasim Brigade, которая воюет против "Исламского государства", - говорится в сообщении.

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"Первоначально сообщалось о том, что могли погибнуть четыре борца с ИГИЛ", - рассказал изданию представитель Центрального командования ВС США полковник Патрик Райдер.

По словам представителя ЦК ВС США, Пентагон уже начал расследование по поводу случившегося.

"Мы продолжим нашу поддержку борющихся с ИГИЛ сил и применим на практике все полученные в результате расследования уроки для повышения эффективности наших операций в будущем", - отметил Райдер.

Это первый случай признания армией США вооруженного удара по дружественным силам. Представители бригады также сообщали СМИ о десяти погибших. Пентагон подтвердил факт ударов по населенным пунктам северных районов страны, но заявил, что они попали по двум отдельным боевым подразделениям ИГИЛ, уничтожили две единицы боевого транспорта и один автомобиль боевиков.