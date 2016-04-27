США: в ходе бомбардировок у ИГ уничтожено около 80 миллионов долларов наличными

Об этом сообщил журналистам представитель военного командования США в Ираке генерал Питер Герстен, передает Русская служба Би-Би-Си.

Он подчеркнул, что авиация США неоднократно наносила удары по зданиям, где группировка хранила наличность. Генерал не объяснил, откуда американским военным известно, сколько именно денег было уничтожено.

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Питер Герстен также отметил, что потеря экстремистами этих средств привела к резкому росту – примерно, до 90% - дезертирства в их рядах, а также падению числа новобранцев.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, точно не известно, каков именно бюджет "Исламского государства".

По приблизительным данным, он оценивается в 2 млрд долларов и в прошлом году увеличился еще на 250 млн долларов.

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В 2014 году министерство финансов США назвало ИГ террористической организацией, обладающей самыми крупными финансовыми резервами среди подобных ей группировок.