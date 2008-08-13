США отменили совместные военно-морские учения с флотом России, сообщает Би-Би-Си.

Неназванный высокопоставленный представитель Пентагона заявил агентству «Франс Пресс», что запланированные на 15-23 августа учения в Японском море не состоятся.

По словам представителя американского военного ведомства, в настоящее время невозможно говорить о совместных учениях в связи с конфликтом в Грузии.

Также в учениях должны были принять участие корабли Британии и Франции.