В Генштабе РФ говорят: в Южной Осетии Грузия устроила "Выжженное поле"
Комментарий замначальника
|Анатолий НОГОВИЦЫН
Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы и информации Министерства обороны РФ, такое мнение высказал заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий НОГОВИЦЫН.
«Главная из этих мер, которые сейчас достигаются, это ослабить военный потенциал агрессора до уровня, не позволяющего даже помышлять о том, чтобы повторить свои попытки снова напасть на ту или иную территорию», - сказал А.НОГОВИЦЫН.
По его словам, именно так действовали с агрессором после Первой и Второй мировых войн.
«Это - мировая практика. Наверно, в данном случае она необходима и по отношению к Грузии. Это мое мнение как человека военного», - отметил он.
Замначальника Генштаба ВС РФ обратил внимание на то, что операция, которую проводили грузинские Вооруженные силы в Южной Осетии, имела символичное название.
«Операция называлась "Чистое поле". Как говорится, комментарии излишни. Можно было бы назвать и "Выжженное поле", - сказал он.
По его словам, операция по вторжению в Южную Осетию была тщательно срежиссирована и отрепетирована грузинской стороной, в том числе в ходе совместных с США военных учений.