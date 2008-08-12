В Генштабе РФ говорят: в Южной Осетии Грузия устроила "Выжженное поле"

В результате операции по принуждению к миру военный потенциал Грузии должен быть серьезно ослаблен - до уровня, не позволяющего повторить агрессию.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы и информации Министерства обороны РФ, такое мнение высказал заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий НОГОВИЦЫН.

«Главная из этих мер, которые сейчас достигаются, это ослабить военный потенциал агрессора до уровня, не позволяющего даже помышлять о том, чтобы повторить свои попытки снова напасть на ту или иную территорию», - сказал А.НОГОВИЦЫН.

По его словам, именно так действовали с агрессором после Первой и Второй мировых войн.

«Это - мировая практика. Наверно, в данном случае она необходима и по отношению к Грузии. Это мое мнение как человека военного», - отметил он.

Замначальника Генштаба ВС РФ обратил внимание на то, что операция, которую проводили грузинские Вооруженные силы в Южной Осетии, имела символичное название.

«Операция называлась "Чистое поле". Как говорится, комментарии излишни. Можно было бы назвать и "Выжженное поле", - сказал он.

По его словам, операция по вторжению в Южную Осетию была тщательно срежиссирована и отрепетирована грузинской стороной, в том числе в ходе совместных с США военных учений.