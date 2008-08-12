Грузия разрывает соглашение о миротворческой операции в Абхазии

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил о том, что Грузия денонсирует соглашение о миротворческой операции в Абхазии и объявляет Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями

"Наше решение - о денонсации миротворческой миссии в Абхазии, о чем я уже заявил Президенту Америки и другим лидерам мира. Наше решение - объявить российскую армию в Абхазии оккупационной армией в Абхазии и объявить Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями", - заявил М.СААКАШВИЛИ.

"Пока последний оккупант будет на грузинской земле - ни один грузин не успокоится", - сказал Президент Грузии.

Напомним, что сегодня Грузия приняла решение выйти из Содружества Независимых Государств и призывает Украину последовать ее примеру.

Об этом заявил М.СААКАШВИЛИ, выступая сегодня на митинге в Тбилиси.

"Мы приняли решение, что Грузия покидает СНГ... Мы призываем Украину и другие страны оставить организацию Содружество Независимых Государств, где доминирующую роль играет Россия", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

По его словам, соответствующее решение было принято после консультаций с главой парламента. "Мы окончательно прощаемся с Советским Союзом. Советский Союз сюда никогда не вернется", - отметил Президент, сообщают «Новости – Грузия».