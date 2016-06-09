Глава МИД Чехии: Россия поддерживает евроскептиков и националистов, чтобы ослабить Европу
Россия пытается проводить в отношении Евросоюза политику по принципу «разделяй и властвуй», поддерживая правых и националистов.
Об этом заявил глава МИД Чехии Любомир Заоралек в интервью Financial Times, передает Лента.ру.
По его словам, проводимая политика в отношении евроскептиков и националистов является частью стратегии Путина по ослаблению Европы.
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«У нас нет сомнений, что Россия ищет пути финансирования (правых и националистов - ред.)... Россия использует наши слабые стороны. Мы должны найти способ ответить», — заявил министр.
Заоралек выразил обеспокоенность в связи с тем, что правые популисты могут «уничтожить европейский мейнстрим». «Долгосрочная стратегия России — "разделяй и властвуй"», — добавил он.
При этом глава чешского МИД отметил, что выход Великобритании из ЕС сыграет на руку Кремлю. «Если институты ЕС ослабнут, то Путин сможет воспользоваться этим», — сказал Заоралек.