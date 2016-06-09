Комиссия ООН обвинила власти Эритреи в преступлениях против человечности

Об этом в среду, 8 июня, заявила Комиссия ООН по расследованию ситуации с правами человека в Эритрее, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на АР.

Беженцы из Эритреи является одной из самых многочисленных групп, которые пытаются пересечь Средиземное море. Как сообщается, в 2015 году в Европе подали заявления о получении убежища более 47 тысяч эритрейцев.

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В комиссии также заявили, что власти страны не достигли никакого прогресса после заявления о критических нарушениях прав человека, которое было сделана год назад. По словам экспертов, президент Эритреи Исайяс Афеверки, который находится у власти с 1991 года, применяет все более репрессивные методы.

"Преступления порабощения, лишения свободы, насильственных исчезновений, пыток, преследований, изнасилований, убийств и другие бесчеловечные акты осуществлялись в рамках широкомасштабной, систематической кампании против гражданского населения с 1991 года", - заявил председатель комиссии Майк Смит в Женеве. По его словам, за более чем 25 лет в Эритрее были порабощены от 300 до 400 тысяч человек.

Между тем власти Эритреи уже отвергли обвинения со стороны комиссии ООН. В правительственном заявлении советник президента страны назвал эти обвинения "политически мотивированными и безосновательными".