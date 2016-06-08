Назарбаев увидел признаки "цветных революций" в Казахстане: Кое-кто захотел проверить власть на прочность

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

"Пользуясь либеральностью государственной политики и наших законов, кое-кто захотел проверить государственную власть на прочность. Заявляю, что мы всегда будем принимать самые жесткие меры для подавления экстремистов и террористов. Для этого у государства есть все возможности и силы. Мы все знаем, что так называемые "цветные революции" имеют различные методы и начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления захватить власть. Эти признаки проявились и у нас", - сказал он.

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По словам президента, в странах, в которых прошли революции, нет стабильности. "В странах мира, где прошло такое, сегодня нет ни государства, ни стабильности, там царят нищета и бандитизм, созданы условия для появления экстремистов и террористов. Экономика этих стран отброшена на десятки лет назад", - сказал Назарбаев.

Он призвал народ, политические и общественные объединения сплотиться и показать, что "мы защитим наш мир, стабильность и дружбу всех казахстанцев!".

Ранее Назарбаев предостерег от "повторения украинского сценария" и пригрозил самыми жесткими мерами.