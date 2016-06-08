США заявили о небезопасном перехвате американского самолета истребителями КНР

Об этом в среду, 8 июня, сообщает Reuters со ссылкой на Тихоокеанское командование ВС США, передает Дождь.

В заявлении командования говорится, что один из китайских самолетов приблизился к американскому слишком быстро. Никаких других «провокационных маневров» совершено не было. Не сообщается, насколько близко китайский истребитель приблизился к американскому самолету.

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Пентагон обсуждает инцидент с КНР по соответствующим дипломатическим и военным каналам, говорится в заявлении командования.

В конце мая китайские истребители провели «опасный» перехват совершавшего патруль над Южно-Китайским морем американского самолета-разведчика. По данным американского оборонного ведомства, китайские истребители J-11, находясь в международном пространстве, приблизились к американскому самолету на опасное расстояние — 15 метров.