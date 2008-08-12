US Army доставит в Грузию гуманитарную помощь

Вооруженные силы США планируют доставить в Грузию гуманитарную помощь, сообщила в понедельник телекомпания CNN. Других подробностей, сроков и характера гуманитарной помощи, которую будут доставлять военные, телекомпания не сообщила.

В то же время заместитель официального представителя госдепартамента США Роберт Вуд сообщил в понедельник журналистам в Вашингтоне, что США подготовили на своих объектах в Германии медикаменты, палатки, одеяла и другие гуманитарные поставки для Грузии и ведут консультации с ООН о том, как их доставить в Грузию.

Пресс-служба USAID сообщила в понедельник, что уже предоставила Грузии первые 250 тысяч долларов, которые обеспечат поставку предметов первой необходимости для 10 тысяч пострадавших.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию и готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь, чтобы помочь народу Грузии", - говорится в распространенном в Вашингтоне заявлении главы агентства Генриетты Фор.

Готовясь к расширению помощи для Грузии, Агентство уже увеличило в Вашингтоне штат своего управления, которое отвечает за регион Грузии.