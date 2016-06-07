Еврокомисия хочет договориться с девятью странами, чтобы они принимали мигрантов назад

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, передает kommersant.ru со ссылкой на Die Welt. Среди этих стран - Иордания, Ливан, Тунис, Нигер, Мали, Эфиопия, Сенегал, Нигерия и Ливия. "Мы хотим с каждой из этих девяти стран заключить различные доверенности. Мы хотим их убедить их в том, чтобы они принимали назад нелегальных мигрантов. К тому же хотелось бы, чтобы эти страны предпринимали последовательные действия по отношению к нелегальным перевозчикам мигрантов и эффективно защищали бы свои границы", - сказал еврокомиссар.

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Планируется, что в период с 2016 по 2020 год на финансирование данных партнерских соглашений будет выделено около 8 млрд евро, это в краткосрочной перспективе, отметил еврокомиссар. Он также рассказал, что осенью ЕК представит план по борьбе с причинами миграции объемом 31 млрд евро, который будет включать в себя и частные инвестиции. По словам представителя ЕК, могут быть задействованы инвестиции объемом до 62 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в страны Евросоюза прибыли более 1,2 млн мигрантов - прежде всего, из стран Ближнего Востока и Африки. В 2016 году, согласно прогнозам Еврокомиссии, эти цифры могут увеличиться вдвое.