Незаконные перевозчики предлагают мигрантам новый маршрут в страны ЕС

Об этом сообщили в греческой пограничной службе, передает украинская редакция "Немецкой волны". По ее данным, накануне на Крите были обнаружены 113 граждан различных стран Ближнего Востока, из них 33 детей. Люди попали на остров после крушения их лодки, которая направлялася из Турции.

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В конце прошлой недели греческие пограничники вблизи Крита спасли еще 65 мигрантов, лодка которых потерпела крушение у восточного побережья острова. Как пояснили греческим пограничникам эти люди, их лодки отправились из Турции, и перевозчики обещали доставить их в Италию.

В полиции острова Крит сообщили, по подозрению в контрабанде мигрантов задержаны двое мужчин, которые родом из Хорватии и Черногории. Полиция предполагает, что транснациональные преступные группировки проложили новый маршрут для доставки мигрантов в Европу - из Турции мимо Крита в Италию.