В Финляндии закроют 44 центра для мигрантов
16:59, 30 мая 2016Мир
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Миграционная служба Финляндии до конца ноября планирует закрыть 23 центра для приема взрослых мигрантов и семей, а также 21 центр для размещения несовершеннолетних.
REUTERS
Свое решение служба объясняет тем, что поток мигрантов существенно замедлился с начала года, сообщает Yle. Кроме закрытия 44 центров, будут сокращены места в центрах, которые продолжают действовать.
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После закрытия центров общее количество мест сократится примерно на 5700.
После всех запланированных сокращений в Финляндии останется около 15 тыс. мест для взрослых и 800 мест для детей-беженцев.
Напомним, ранее в Финляндии сообщили об исчезновении 30 несовершеннолетних мигрантов.
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