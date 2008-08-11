Медведев говорит, что Москва почти закончила принуждать Грузию к миру

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что российские миротворцы в Южной Осетии завершили значительную часть операции по принуждению Грузии к миру.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы и информации Минобороны России.

"Завершена значительная часть операции по принуждению грузинской стороны, грузинских властей к миру в Южной Осетии. Цхинвали взят под контроль усиленного российского миротворческого контингента", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ сегодня на встрече в Кремле с министром обороны РФ Анатолием СЕРДЮКОВЫМ.

Кроме того, пресс-служба Минобороны России сообщает, что соотношение сил в зоне конфликта после усиления миротворческих сил примерно равное.

«Одновременно военное руководство РФ примет адекватные меры в связи с переброской из Ирака грузинских военнослужащих», отмечается в сообщении.