Умер российский актер Алексей Жарков

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России. "Ушел удивительно талантливый артист, скромный, добрый человек", - говорится в сообщении.

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В начале марта у актера случился инсульт. В 2012 году он уже переносил его с временным параличем.

В творческой биографии актера более 130 ролей в кино, в том числе в фильмах "Ночное происшествие", "Криминальный талант", "Узник замка Иф", "Имитатор" и "Не будите спящую собаку".

Актер родился в Москве и окончил Школу-студию МХАТ. В 1971-1988 годах он работал в Театре им. Ермоловой, затем перешел в МХТ им. Чехова, а в 2000 году снова вернулся на прежнее место.