Генштаб РФ признал потерю еще двух Су-25 в зоне конфликта в Южной Осетии

Генеральный штаб Вооруженных сил России признал потерю за последние сутки двух самолетов Су-25 в зоне грузино-осетинского конфликта.

Об этом заявил заместитель главы Генштаба Анатолий НАГОВИЦЫН на пресс-конференции в Москве, передает Lenta.ru.

По словам А.НАГОВИЦЫНА, в общей сложности Россия потеряла четыре самолета (три Су-25 и один Ту-22), 18 человек убитыми, еще 14 человек числятся пропавшими без вести.

В тоже время, по информации официального Тбилиси, во время воздушных налетов за последние дни силы грузинской ПВО смогли сбить 12 самолетов российской военной авиации. До этого российская сторона признавала потерю лишь 2 военных истребителей-бомбардировщиков.

9 августа грузинские СМИ сообщали, что трое российских летчиков попали в плен, еще один летчик погиб.