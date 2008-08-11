В зону грузино-абхазского конфликта введены российские десантники.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы и информации Министерства обороны РФ.

«В воскресенье в зону грузино-абхазского конфликта введена группировка российских войск в дополнение к Коллективным силам СНГ по поддержанию мира», - отмечается в сообщении.

«Группировка российских войск из состава Воздушно-десантных войск введена в зону конфликта с целью исключить повторения ситуации с миротворцами в Южной Осетии, воспрепятствовать военной агрессии Грузии против Абхазии, не допустить гуманитарной катастрофы, исключить провокации против миротворческих сил», - подчеркивают в Минобороны РФ.