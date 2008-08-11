В зону грузино-абхазского конфликта введены российские десантники
11:50, 11 августа 2008Мир
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Сообщение Минобороны РФ
|Фото REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы и информации Министерства обороны РФ.
«В воскресенье в зону грузино-абхазского конфликта введена группировка российских войск в дополнение к Коллективным силам СНГ по поддержанию мира», - отмечается в сообщении.
«Группировка российских войск из состава Воздушно-десантных войск введена в зону конфликта с целью исключить повторения ситуации с миротворцами в Южной Осетии, воспрепятствовать военной агрессии Грузии против Абхазии, не допустить гуманитарной катастрофы, исключить провокации против миротворческих сил», - подчеркивают в Минобороны РФ.
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