Большинство швейцарцев не поддержали идею о гарантированном базовом доходе

Об этом свидетельствуют предварительные итоги сегодняшнего всенародного референдума, сообщает РИА Новости. Результаты голосования по ряду инициатив известны уже по 20 из 26 кантонов Швейцарии.

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При этом швейцарцы поддержали внесение изменений в миграционную политику. Они касаются модификации процедуры обработки запроса от тех, кто нуждается в убежище, а также ускорения высылки мигрантов на родину в случае отказа. По результатам голосования в 17 кантонах, эту идею поддержали более 60% населения.

Еще две инициативы, вынесенные на народное голосование - "За общественное благо" и о более справедливом перераспределении автомобильных налогов - граждане Швейцарии отвергают.

В некоторых кантонах голосование еще продолжается. Результаты национального волеизъявления будут официально обнародованы сегодня вечером.