Большинство швейцарцев не поддержали идею о гарантированном базовом доходе
Большинство швейцарцев не поддержали введение безусловного базового дохода, предполагающего выплаты ежемесячных пособий всем гражданам страны в размере 2,5 тыс. франков.
Об этом свидетельствуют предварительные итоги сегодняшнего всенародного референдума, сообщает РИА Новости. Результаты голосования по ряду инициатив известны уже по 20 из 26 кантонов Швейцарии.
Читайте такжеШвейцарцы проголосовали против гарантированного базового дохода - опросИдея о введении безусловного базового дохода предполагала, что швейцарцы будут ежемесячно получать от государства по 2,5 тыс. швейцарских франков (около $2,5 тыс.) для взрослых и 625 франков (около $625) для детей. По мнению авторов инициативы, это должно было помочь людям раскрыть свой творческий потенциал.
При этом швейцарцы поддержали внесение изменений в миграционную политику. Они касаются модификации процедуры обработки запроса от тех, кто нуждается в убежище, а также ускорения высылки мигрантов на родину в случае отказа. По результатам голосования в 17 кантонах, эту идею поддержали более 60% населения.
Еще две инициативы, вынесенные на народное голосование - "За общественное благо" и о более справедливом перераспределении автомобильных налогов - граждане Швейцарии отвергают.
В некоторых кантонах голосование еще продолжается. Результаты национального волеизъявления будут официально обнародованы сегодня вечером.