Признание геноцида армян Бундестагом: турецкая полиция окружила немецкое генконсульство в Стамбуле

Перекрыта улица, прилегающая к зданию, в район доставлены водометы, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

Указанные меры приняты из-за того, что несколько десятков человек провели акцию протеста у здания консульства в Стамбуле. Они выступили против резолюции немецкого Бундестага, в которой массовое истребление армян в Османской империи во времена Первой Мировой войны называется геноцидом. Сообщается, что в Анкаре таких протестов не было.

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Напомним, что 2 июня депутаты немецкого Бундестага приняли резолюцию, в которой названы геноцидом массовые изгнания и убийства армян в Османской империи в 1915-1918 годах.

В ответ Анкара отозвала своего посла из Берлина.