Усиление присутствия НАТО в странах Балтии и Польше станет предостерегающим сигналом – Столтенберг

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Сейчас мы обсуждаем, как увеличить наше присутствие. Мы получили предложения от наших военных планировщиков, которые рекомендуют, чтобы мы имели многонациональные батальоны в каждой из трех стран Балтии и в Польше. Идея заключается в том, что это многонациональное присутствие пошлет четкий сигнал, что атака на одну страну вызовет ответ всего Альянса», - сказал Столтенберг.

По его словам, никакого окончательного решения еще не принято. «Я ожидаю, что главы государств и правительств примут это решение на саммите в Варшаве», - сказал генсек Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что для НАТО вопрос «сильной обороны и сильного сдерживания» стоит на повестке дня «не потому, что мы думаем, что это очень важно, не потому, что мы хотим спровоцировать войну, но потому, что мы хотим предотвратить войну».

«Сильное сдерживание и оборона – это лучший путь предотвратить войну, потому что мы посылаем сильный сигнал, что мы будем способны защитить всех союзников от любой потенциальной угрозы», - подчеркнул он.

Генсек Альянса напомнил, что с 2000 года РФ утроила расходы на оборону. «Мы видим более самоуверенную Россию, Россию, которая разработала много новых возможностей, которая модернизировала свои вооруженные силы и, что наиболее важно, Россию, которая продемонстрировала желание применить военную силу в Европе, впервые со времен Второй мировой войны, силой изменив границы в Европе. И это требует реакции НАТО. Мы сейчас работаем над самым большим усилением со времени окончания «холодной войны», - подчеркнул Столтенберг.