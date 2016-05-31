Столтенберг пообещал усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге

Об этом сообщает Радио Свобода.

Выступая в столице Польши Варшаве, которая в июле примет саммит НАТО, Столтенберг заявил, что после саммита в Польше станет больше войск НАТО, и это будет четким сигналом, что нападение на Польшу было бы нападением на весь Североатлантический союз.

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Точное количество войск и места их расположения еще окончательно не приняты, но речь идет о многонациональных контингентах, которые будут меняться по ротации, добавил он.

Этот шаг, как ожидают, вызовет новую критику со стороны России, которая утверждает, что увеличение военного присутствия оборонительного союза НАТО является угрозой ее безопасности.