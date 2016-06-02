Экс-глава МИД Швеции рассказал, как в Европе и США готовы отказаться от практик, сделавших их успешными

Об этом в мнении журналу "Новое время" рассказал Карл Бильдт, дипломат, бывший министр иностранных дел Швеции.

Он отмечает, что в США Дональд Трамп, предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии, ведет вербальную войну буквально против каждого договора, когда-либо подписанного страной. Он грозит разорвать невероятно успешное Североамериканское соглашение о свободной торговле и поклялся заблокировать любые попытки развития недавно заключенного Транстихоокеанского партнерства.

"Если взгляды Трампа станут частью платформы Республиканской партии, политический ландшафт в отношении свободной торговли резко изменится. В конце концов, республиканцы всегда были защитниками свободной торговли в Америке", - считает Бильдт.

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В свою очередь, по его словам, Хиллари Клинтон, вероятный противник Трампа на президентских выборах, похоже, переняла как минимум часть направленной против свободной торговли риторики Трампа и своего леворадикального оппонента внутри Демократической партии Берни Сандерса.

"Она (Клинтон - Ред.) внезапно решила отрицать соглашение о Транстихоокеанском партнерстве несмотря на то, что ранее его поддерживала. Это беспрецедентное поведение", - считает дипломат.

Бывший министр иностранных дел Швеции заявил, что ведущие кандидаты на президентский пост еще никогда не участвовали в разжигании страхов относительно того, что свободная торговля повредит процветанию Америки. Поэтому, по его словам, кто бы ни победил в ноябре, последствия, вероятно, будут серьезными.

В свою очередь в Европе ситуация складывается немногим лучше. "Австрийские политики — как левые, так и правые — твердо выступили против предложенного соглашения о Трансатлантической торговле и инвестиционном партнерстве между США и Евросоюзом. Похоже, аналогичное изменение общественного мнения присуще и Германии", - рассказал дипломат.

По его словам, даже в Нидерландах, для которых свободная торговля была частью их ДНК (без свободной торговли эта страна вообще вряд ли появилась бы), активисты угрожают провести референдум об отказе от любых трансатлантических торговых соглашений.

Бильдт считает, что невозможно представить себе будущее развитие, если его сердцем не станут свободная торговля и глобализация.

"Если Запад, потеряв веру в себя, откажется от практик, сделавших его в свое время успешным, что же будет с бедными и развивающимися странами?" - подытожил он.

Полный текст мнения Бильдта читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 3 июня.