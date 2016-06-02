Крушение египетского A320: за день до катастрофы в работе самолета трижды замечали неполадки
На самолете A320 авиакомпании EgyptAir, потерпевшем крушение 19 мая, за сутки, предшествующие катастрофе, трижды были зафиксированы неполадки, связанные с задымлением.
Об этом свидетельствуют данные системы ACARS, предназначенной для передачи коротких сообщений между самолетом и наземными станциями, передает РБК со ссылкой на французское издание Le Parisien.
Инциденты происходили во время перелетов лайнера между Эритреей, Тунисом, Египтом и Францией. В некоторых помещениях, в частности в туалете и бортовом отсеке, сработали датчики дыма.
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При этом экипаж не сообщал об инциденте во время свой последней остановки в аэропорту Парижа.
Источник в аэропорту пояснил изданию, что датчики дыма могли отреагировать тревожным сигналом на влагу или пар. Однако в последнее время, по его словам, они были значительно улучшены, что позволяло не выдавать ложные сигналы тревоги.
Сейчас вопросом о том, почему члены экипажа не говорили о проблеме, занимаются египетские следователи.
Как сообщал УНИАН, самолет A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс из Парижа в Каир, потерпел крушение рано утром 19 мая. Самолет, на борту которого находилось 66 человек,упал в Средиземное море.
По предварительным данным, перед тем, как самолет потерял высоту, на его борту возникло задымление. Что стало причиной задымления, не установлено.