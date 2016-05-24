Крушение самолета EgyptAir: Власти Египта опровергли резкий маневр А320 перед крушением

Об этом заявил глава Национальной службы воздушной навигации Египта Ехаба Азми, пишет Новая Газета со ссылкой на Associated Press.

"Не было никакого поворота вправо или влево, и все было нормально, когда он вошел в район полетной информации Египта, за две минуты до того как исчез", — сказал Азми.

По его словам, перед крушением самолет следовал на высоте почти 11 тысяч метров.

Читайте такжеВ Каир привезли останки жертв авиакатастрофы EgyptAir

Напомним, министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что самолет EgyptAir перед исчезновением совершал резкие маневры. " 03:39 самолет был зафиксирован к юго-юго-востоку от островов Касос и Карпатос… сразу же после он вошел в район полетной информации Каира и совершал резкие маневры и снижение, которые я описал: на 90° влево и затем на 360° вправо", - сказал министр. Также он добавил, что самолет резко менял курс, "быстро снижаясь с 37 тыс. футов до 15 тыс. футов, сигнал был потерян на высоте около 10 тыс. футов".

Как сообщал УНИАН, направлявшийся из Парижа в Каир самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir пропал с радаров диспетчеров 19 мая. Президент Франции Франсуа Олланд подтвердил, что самолет потерпел крушение в Средиземном море. На борту самолета находились 56 пассажиров преимущественно из Египта и Франции и 10 членов экипажа.