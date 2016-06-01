В Беларуси водитель разогнался до 299 км/ч, установив рекорд нарушения скорости

"По автодороге М-6 23-летний минчанин на внедорожнике не просто ехал, а мчался. На 198-м километре дороги прибор зафиксировал скорость Mercedes в 299 километров в час", - говорится в сообщении Госавтоинспекции республики, передает Lenta.ru.

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Это самое большое превышение скоростного режима, которое фиксировали сотрудники ГАИ Беларуси.

Как отмечается, молодой человек уже 27 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, в том числе 14 - за превышение скорости. Ему грозит наказание от штрафа до лишения прав.

В Беларуси максимально разрешенная скорость движения автомобилей за городом - 120 километров в час.