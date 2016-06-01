США проверяют информацию о российских авиаударах по Идлибу
Власти США проверяют информацию о том, что российская авиация возможно нанесла авиаудары по сирийскому городу Идлиб, жертвами которых стали более 20 человек.
Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Русская слажба Би-Би-Си.
"Я не могу подтвердить эти сообщения. Конечно, я с ними ознакомился и мы их изучаем. Если они подтвердятся, то эта атака станет продолжением серии ударов по медицинским учреждениям в Сирии. Международное сообщество должно докопаться до истины, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил Эрнест.
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Ранее во вторник базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что по меньшей мере 23 человека погибли в результате авиаударов российских военных по контролируемому повстанцами городу Идлиб.
По данным активистов, одна из бомб попала в больницу. Глава центра мониторинга Рами Абдулрахман заявил, что среди погибших - семь детей, и количество жертв авиаударов, возможно, возрастет.
Представитель минобороны России Игорь Конашенков в ответ заявил, что российская авиация никаких боевых задач в провинции Идлиб не выполняла.